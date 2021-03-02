Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Defne ilçesinde Subaşı Alt Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 ACD 099 plakalı Audi marka otomobil, yol kenarındaki beton bloğa çarptı. Kaza sonrası otomobildeki 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan kadın şoför C.Ç (Cansu Çıplak) Hatay MKÜ Araştırma Hastanesine, oğlu M.A.Ç (Mehmet Ali Çıplak) Yeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'da araç beton bloğa çarptı: 2 ağır yaralı
02.03.2021 - 01:02 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 01:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Defne ilçesinde yol kenarındaki beton bloğa çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Etiketler : Hatay',
771467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771467.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER