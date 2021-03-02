Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Defne ilçesinde Subaşı Alt Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 ACD 099 plakalı Audi marka otomobil, yol kenarındaki beton bloğa çarptı. Kaza sonrası otomobildeki 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan kadın şoför C.Ç (Cansu Çıplak) Hatay MKÜ Araştırma Hastanesine, oğlu M.A.Ç (Mehmet Ali Çıplak) Yeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.