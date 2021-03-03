Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D., (51) idaresindeki 16 K 3640 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali D., yol çalışması için açılan 2 metrelik kanala uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü araçtan burnu bile kanamadan kendi imkanıyla çıkarken, gelen polis ekipleri kontrol amaçlı Ali D’ye alkol muayenesi yapmak istedi. Ancak muayeneyi reddeden sürücü, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı.



Polisin çabasına rağmen alkolmetreye üflemeyen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ve alkollü araç kullanmaktan bin 340 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri tarafından ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu. Sürücü sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.