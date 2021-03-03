Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ecem Budak yönetimindeki 28 TC 125 plakalı otomobil, Tirebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki üst geçidin ayağına çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Nermin Budak, Ebru Budak, Filiz Karabıçak ve Asya Eliz Karabıçak yaralandı. Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nermin Budak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.