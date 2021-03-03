Ecem Budak yönetimindeki 28 TC 125 plakalı otomobil, Tirebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki üst geçidin ayağına çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Nermin Budak, Ebru Budak, Filiz Karabıçak ve Asya Eliz Karabıçak yaralandı. Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nermin Budak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Giresun'da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
03.03.2021 - 18:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'un Tirebolu ilçesinde, üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : giresun,kaza,haberler,
771883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771883.aspx
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