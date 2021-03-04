Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da metro, tramvay ve teleferik gibi raylı sistemleri kullananların sayısı her geçen sene artıyor.Sadece sayılar geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının etkisiyle azaldı.

Metro İstanbul AŞ yolcu istatistiklerinden edinilen bilgilere göre raylı sistemleri tercih eden yolcu sayısı 2016'da 577 milyon 740 bin 392, 2017'de 601 milyon 137 bin 519, 2018'de 663 milyon 67 bin 683, 2019'da 704 milyon 479 bin 482 kişiye ulaştı. Geçtiğimiz sene ise 381 milyon 325 bin 667 kişi raylı sistemi tercih etti.

Beş senenin verileri dikkate alındığında taşınan yolcu sayısı 2 milyar 927 milyon 759 bin 743 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre İstanbul'un nüfusu 2020 yılında 15 milyon 462 bin 452. Buna göre raylı sistemlerle beş senede şehrin nüfusunun 189 katına denk gelen yolcu taşınmış oldu.