Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında "yeni normale geçişin adımı" olarak değerlendirilen "yerinde karar" yöntemiyle 81 ili, vaka sayıları ve aşı oranlarına göre 4 renge ayırarak mücadele sürdürüyor. Buna göre, düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) risk grubundaki iller, haftalık tablolarına göre kendi sosyal kısıtlamalarını da "tedbir kurallarına tam uyum"u başardıkça, kendileri kaldırmış olacak. Sağlık Bakanlığı haritasında turuncu ve kırmızı çıkan iller, mavi renge dönmek için harekete geçti.

RİZE'DE GÜNDE 75 VAKA

Rize Valisi Kemal Çeber, Karadeniz Bölgesi'nin bazı illerindeki kırmızı rengi, bir an önce normale çevirebilmek istediklerini söyledi. Vali Çeber "Yapmamız gereken; kararlara hassasiyetle uymak. Karadeniz en kırmızı bölge; ama rakamların pik olduğu dönemde değiliz. 2 ay önce günlük 100-150 vakamız varsa, bugün günlük 50-75 arasında. Yarı yarıya azaldı. Ama diğer bölgeler gibi normal hayat düzeyine düşüremedik. Bunu bir an önce sağlamalıyız" dedi.

ZONGULDAK TEDİRGİN EDİYOR

"Turuncu" renkteki Zonguldak'ta da vakaların yeniden yükselişe geçmesi tedirgin ediyor. "Kentimizin maviye dönmesi için gayret gösterin" çağrısı yapan Vali Mustafa Tutulmaz "Yine yükselme eğilimi. Önce durdurmalı, sonra aşağılara çekmeliyiz. Önce sarıya, ardından mavi renklere bürünmemiz lazım. Bütün Zonguldak halkı olarak bu bilinçle hareket etmeliyiz" diye konuştu.

OSMANİYE'DE VALİ SAHAYA İNDİ

"Kırmızı" renkteki Osmaniye'de ise Vali Erdinç Yılmaz, cadde ve sokakları tek tek gezerek, esnaf ve vatandaşları uyardı, bulaşın en çok yayıldığı ev ziyaretlerinin ertelenmesini istedi. 100 binde 145,13 oranıyla vakaların arttığı kentte denetimler de hız kesmiyor. "Tabloyu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor. değiştirmek zorundayız. Bu da ancak tüm hemşehrilerimin kurallara uymasıyla mümkün" diyen Vali Yılmaz "Hep beraber mücadele!" vurgusu yaptı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık "Mavi kategori, bunu birlikte başaracağız" derken, günlük vakanın 350-400 olduğu Konya'da da 'Hedef Mavi' sloganıyla çalışmalara başlandı.

KORONA SAMSUN'DA 'AKRABA ZİYARETİNDE'

"Çok yüksek riskli" Samsun'da geçen hafta 2.752 olan vaka sayısı, bu hafta 3.555'e ulaştı. Kısıtlamada yapılan aile ve akraba ziyaretlerinin bulaşı arttırdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir "İlk zamanlarda, Türkiye ortalamasının oldukça altındaydı. Sonbahar başı ile kış aylarında yükselişe geçti. İnsan hareketliliği ve gurbetçi fazlalığı buna katkı verdi" dedi. Furkan Abrek Ünal İHA