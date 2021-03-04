Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni normallerin "lokanta ve restoranların açılması, sokak kısıtlamasının sınırlı kaldırılması ile okullar ve kamu" olmak üzere 3 ana bileşende ele alınması gerektiğini söyledi. Alınan son kararları doğru bulduğunu belirten ve yüz yüze eğitime dönüşte velilere büyük görev düştüğünü ifade eden Prof. Dr. İlhan, şunları tavsiye etti: Geçmişte gördük ki, eylül-ekimde okula giden çocuklarda, gitmeyenlere göre, koronavirüs enfeksiyonu daha az oluyor. Ancak okul çocukları için risk her zaman söz konusudur. Büyükler; çocuklarımıza maske takarak, mesafeye uyarak, okullarda maskelerini çıkarmamalarını tembihleyerek, sürece destek olmalı. Tüm okullarımız hazır. Çocuk maskesini düşürürse diye yedek maskeler var, kurallara uyuluyor. Özellikle giriş-çıkışlarda kalabalık yapmayın. Okullardan eve giden çocuklar, evlerinde +65 yaş, kronik rahatsızlığı olan varsa, aşılanmışlarsa bile, yine de dikkatli olmalı. Çocukların eve geldikten sonra beden temizliğine de dikkat edin. Evdeki büyüklerin çok yakınına geliyorlarsa, büyüklerin maske kullanması daha doğru olur.