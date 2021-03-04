Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Kadırgalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki konteynere çöp atan vatandaşlar, yan tarafta bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Şişli'de çöpün kenarında erkek cesedi bulundu
04.03.2021 - 09:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli'de çöp konteynerinin yanında bir erkek cesedi bulundu.
Etiketler : şişli,çöp,konteynır,
771999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771999.aspx
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