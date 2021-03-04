Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saat 24.00 sıraların da D-400 karayoluna üzerinde bir oto galeride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu oto galeride 3 araç tamamen küle dönerken diğer 3 araç ise kısmen alevlerden etkilendi. Adem Bülüç ve İbrahim Çeşme'ye ait oto galeride çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri geldi. Yangına 3 itfaiye aracı ile kısa sürede müdahale edilmesine rağmen oto galeride büyük maddi zarar oluştu. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.