Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Korkuteli’ne bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Niyazi Küçük, evde kimsenin olmadığı bir anda babasına ait av tüfeğini oynarken av tüfeği bir anda ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Niyazi Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük’ün cenazesi otopsi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.