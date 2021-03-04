Olay Korkuteli’ne bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Niyazi Küçük, evde kimsenin olmadığı bir anda babasına ait av tüfeğini oynarken av tüfeği bir anda ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Niyazi Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük’ün cenazesi otopsi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Oynadığı tüfek ateş alan genç hayatını kaybetti
04.03.2021 - 12:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korkuteli ilçesinde babasına ait tüfekle oynayan genç tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Korkuteli,tüfek,
772048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772048.aspx
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