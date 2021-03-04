Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaderesi köyünde yaşayan Nazmi Küçük(74) ile Saliye Küçük çifti koronavirüsüne yakalandı.
Bir süredir tedavi gören Nazmi Küçük ve eşi Saliye Küçük tedavi gördükleri Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler.
Yaklaşık 10 saat arayla aynı gün hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüsü tedbirleri altında yaşlı çift mezarlıkta kılınan cenaze namazını müteakiben toprağa verildi.
Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü
04.03.2021 - 13:08 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’nın Taşova ilçesinde koronavirüsü tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaderesi köyünde yaşayan Nazmi Küçük(74) ile Saliye Küçük çifti koronavirüsüne yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yaşlı çift,koronavirüs,
772052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772052.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER