Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Serik-Antalya kara yolundaki bir iş yerinde çalışan A.Ş. (39), hamileliğinin dokuzuncu ayında kendi kendine doğum yaptı. Daha önce evlenip boşandığı öğrenilen A.Ş, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği erkek bebeği öldürdükten sonra cesedini çöp kutusuna attı.

Kan lekelerini fark ederek şüphelenen iş yeri çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi.

İş yerine gelen jandarma ekibi, çöp kutusunda bebeğin cansız bedenini buldu. Bebeğin cesedi, yapılan incelemeden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Serik Devlet Hastanesine götürülen kadın ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.