Kovid-19'la mücadeleye vatandaşların destek olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Vatandaşların desteği olmazsa bizim mücadelemiz bir noktaya kadar olabiliyor. Tespitlerimize göre bu yayılımın en önemli sebeplerinden biri ev ziyaretleridir. Osmaniyeli hemşerilerimden özellikle istirham ediyorum; akraba ve komşu ziyaretlerimizi erteleyelim. Cenazelere katılımı az tutmaya çalışalım, taziyeleri telefonla bildirelim. Bu tabloyu beraber değiştirelim. Alınan tedbirlere uymak zor değil. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Bu tablo değişmediği sürece çocuklarımız okullarından geri kalıyor, kafe ve restoran işletmecilerimiz iş yerlerini açamıyor. Kurallara dikkat edersek, dikkat etmeyenleri uyarırsak çok kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum."
Vali Yılmaz ardından sosyal medya hesabından Osmaniyeli ozan Gül Ahmet Yiğit'in korona ile ilgili şiirini paylaştı.
Osmaniyeli hemşehrilerine şiirle çağrıda bulunan Yiğit şunları yazdı:
"Canım Osmaniyelim,
Sevgi saygı sizlere
Şu virüsü yenelim,
Neşe gelsin bizlere.
Osmaniye ilimiz
Asla çekmesin sızı
Haritadan silelim
Mavi olsun kırmızı
Görev hepimizindir
Lütfen! Dikkat edelim
Osmaniyem bir tane
Başka nere gidelim.
Kurala uymayanı
İkaz etmemiz gerek
Sağlığın kıymetini
Kesin bilmemiz gerek.
Gül Ahmedim diyor ki
Koronayı silelim
Güzel Osmaniye'nin
Kıymetini bilelim."