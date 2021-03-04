Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19'la mücadeleye vatandaşların destek olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Vatandaşların desteği olmazsa bizim mücadelemiz bir noktaya kadar olabiliyor. Tespitlerimize göre bu yayılımın en önemli sebeplerinden biri ev ziyaretleridir. Osmaniyeli hemşerilerimden özellikle istirham ediyorum; akraba ve komşu ziyaretlerimizi erteleyelim. Cenazelere katılımı az tutmaya çalışalım, taziyeleri telefonla bildirelim. Bu tabloyu beraber değiştirelim. Alınan tedbirlere uymak zor değil. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Bu tablo değişmediği sürece çocuklarımız okullarından geri kalıyor, kafe ve restoran işletmecilerimiz iş yerlerini açamıyor. Kurallara dikkat edersek, dikkat etmeyenleri uyarırsak çok kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum."



Vali Yılmaz ardından sosyal medya hesabından Osmaniyeli ozan Gül Ahmet Yiğit'in korona ile ilgili şiirini paylaştı.

Osmaniyeli hemşehrilerine şiirle çağrıda bulunan Yiğit şunları yazdı:

"Canım Osmaniyelim,

Sevgi saygı sizlere

Şu virüsü yenelim,

Neşe gelsin bizlere.

Osmaniye ilimiz

Asla çekmesin sızı

Haritadan silelim

Mavi olsun kırmızı

Görev hepimizindir

Lütfen! Dikkat edelim

Osmaniyem bir tane

Başka nere gidelim.

Kurala uymayanı

İkaz etmemiz gerek

Sağlığın kıymetini

Kesin bilmemiz gerek.

Gül Ahmedim diyor ki

Koronayı silelim

Güzel Osmaniye'nin

Kıymetini bilelim."