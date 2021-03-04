Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hekim Adası'nın batısında özel bir fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarının alınması üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 bot ekibi ve 1 dalış timi sevk edildi.

Çalışmalar sonucunda teknenin yerini tespit eden ekipler, karada olduğu belirlenen 2 kişi ile denizde yüzen 1 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanların teknede 4 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kayıp kişinin bulunması için denizde ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.