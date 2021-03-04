Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi, Kalabak yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Bergama’dan Aliağa yönüne giden hafif ticari aracın sürücüsü E.E, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Araç, önce Mehmet Kahyaoğulları yönetimindeki otomobile, daha sonra cezaevi nakil otobüsüne çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası sürücü Kahyaoğulları ve Nuray Çetinkurt’un öldüğünü belirledi. E.E. ve otomobildeki yolcu D.K. ağır, iki cezaevi görevlisi de hafif şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yararılar, tedavi altına alındı Kazanın gerçekleştiği İzmir-Çanakkale yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.