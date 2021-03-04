Adaağzı Mahallesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına, denizden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp alanda etkili olan yangını söndürmek için çaba sarf ediliyor.
Muğla'da askeri alanda orman yangını çıktı
04.03.2021 - 18:54 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde askeri alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Etiketler : muğla,asker,orman,yangın,
772130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772130.aspx
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