Küçük çifti, yakalandıkları Covid-19 nedeniyle 20 gündür tedavi gördükleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 10 saat arayla vefat etti. Yaşlı çiftin cenazeleri Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındıktan sonra ilçeye bağlı Arpaderesi köyünde yan yana defnedildi.