Küçük çifti, yakalandıkları Covid-19 nedeniyle 20 gündür tedavi gördükleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 10 saat arayla vefat etti. Yaşlı çiftin cenazeleri Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındıktan sonra ilçeye bağlı Arpaderesi köyünde yan yana defnedildi.
Amasya’da yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenildi
04.03.2021 - 19:18 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’nın Taşova ilçesinde Koronavirüs tedavisi gören Nazmi (74) ve Saliye Küçük (73) çifti aynı gün can verdi.
Etiketler : amasya,korona,çift,peşpeşe,küçük,
772137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772137.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER