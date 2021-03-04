Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) kendisine ait motosikletle Mıhlı mevkiinde kaza yaptı. Motosikletten düşerek elektrik direğine çarpan Kavuk, olay yerine gelen ambulans ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olaydan sonra bir ATV'nin olay yerinden hızla uzaklaştığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla ATV sürücüsünü gözaltına aldı.