Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Bulvarı'nda ailesiyle yürüyen çocuğun üzerine kaldırımın kenarındaki binadan kopan beton parçası düştü. Beton parçasının başına isabet etmesi üzerine çocuk yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan çocuğun başına beton parçasının düşme anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.