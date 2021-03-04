Atatürk Bulvarı'nda ailesiyle yürüyen çocuğun üzerine kaldırımın kenarındaki binadan kopan beton parçası düştü. Beton parçasının başına isabet etmesi üzerine çocuk yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan çocuğun başına beton parçasının düşme anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaldırımda yürüyen çocuğun başına beton parçası düştü
04.03.2021 - 22:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 22:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen bir çocuğun başına beton parçası düşmesi sonucu yaralanması, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Etiketler : gaziantep,beton,çocuk,
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