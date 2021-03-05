Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Akkovanlık Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Çakıcı’nın kontrolünde seyreden maden yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde Çakıcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışma ile araç içerisinden çıkarılan Çakıcı’nın cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.