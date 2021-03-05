Kaza Akkovanlık Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Çakıcı’nın kontrolünde seyreden maden yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde Çakıcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışma ile araç içerisinden çıkarılan Çakıcı’nın cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kontrolden çıkan kamyon uçuruma uçtu: 1 ölü
05.03.2021 - 09:46 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçurumu yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza Akkovanlık Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Çakıcı’nın kontrolünde seyreden maden yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde Çakıcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışma ile araç içerisinden çıkarılan Çakıcı’nın cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
772252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772252.aspx
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