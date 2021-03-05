Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annesinin salı günü saat 13.30 sıralarında dişçiye gitmek amacıyla evden ayrıldığını, kız kardeşiyle birlikte evde kaldıklarını belirten 17 yaşındaki Y. S. “Annem gittikten 2 saat sonra kız kardeşim telefonla aradı. Telefonu kapalıydı. Diş randevusuna da gitmediğini öğrendik. Akşama kadar bekledik. Babam geldi. Annem psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanıyordu. Bir yakınımızın yanına gitmiş olabileceğini düşünerek sabaha kadar bekledik, gelmeyince Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Annemin bir an önce eve dönmesini istiyoruz” dedi.

Eşinin hayatından endişe duyduğunu belirten Osman Sarı, 2 kızıyla birlikte eşinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Eşiyle önemli bir sorunları olmadığını belirten Osman Sarı “Kendimize ait evimiz var. Kredi ile aldık ve kredisini ödedik. Evin kredisini ödedikten sonra araba aldık. Arabayı da kredi ile aldık. Bunun ödemelerinden dolayı küçük maddi sıkıntılarımız vardı. Eşimin psikolojik rahatsızlığı olduğu için bu durumu kafasına takıyordu. Kızlarımla birlikte perişan haldeyiz. Bir an önce evine dönmesini istiyoruz” dedi.