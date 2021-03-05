Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıncılar Mahallesi, Çizmeci Sokak'taki bir tekstil firmasını işleten bir çocuk annesi E. A'nın (36 yanına, bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşandığı öğrenilen eşi K. A. (47), ziyarete geldi. Cezaevinden yeni tahliye olan ve barışma teklifine olumsuz cevap alan K. A. ile eşi arasında tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine koca, yanında getirdiği tabanca ile karısına ateş açtı, daha sonra intihar etti. Sağlık ekiplerince, K. A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan E. A, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, oley yerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden K. A.'nın cesedi, morga kaldırıldı.