Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi OMTEL Otel sahilinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar, insana ait kafatası, alt çene kemiği ve 6 adet kemik parçalarını fark edince polise haber verdi. Olay yerine polis sevk edildi. Kemiklerin üzerlerinde herhangi bir doku olmadığı, yaklaşık 4 yıldan fazla zamana ait olduğu belirlendi. Kemikler savcının talimatı doğrultusunda incelenmek üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kemikler üzerinde DNA örnekleri alınıp kayıp olan kişiler ile karşılaştırılacağı belirtildi.

