Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi OMTEL Otel sahilinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar, insana ait kafatası, alt çene kemiği ve 6 adet kemik parçalarını fark edince polise haber verdi. Olay yerine polis sevk edildi. Kemiklerin üzerlerinde herhangi bir doku olmadığı, yaklaşık 4 yıldan fazla zamana ait olduğu belirlendi. Kemikler savcının talimatı doğrultusunda incelenmek üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kemikler üzerinde DNA örnekleri alınıp kayıp olan kişiler ile karşılaştırılacağı belirtildi.
Samsun'da korkunç olay: Sahilde dolaşırken insana ait kafatası ve kemik parçası buldular
05.03.2021 - 22:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 23:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sahilde gezen vatandaşlar, kafatası ve kemik parçaları buldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi OMTEL Otel sahilinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar, insana ait kafatası, alt çene kemiği ve 6 adet kemik parçalarını fark edince polise haber verdi. Olay yerine polis sevk edildi. Kemiklerin üzerlerinde herhangi bir doku olmadığı, yaklaşık 4 yıldan fazla zamana ait olduğu belirlendi. Kemikler savcının talimatı doğrultusunda incelenmek üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kemikler üzerinde DNA örnekleri alınıp kayıp olan kişiler ile karşılaştırılacağı belirtildi.
Etiketler : samsun,atakum,kafatası,kemik,ceset,sahil,
772440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772440.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER