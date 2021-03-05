Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kemer’e bağlı Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkiinde bulunan ve faaliyetine son veren kum ocağında meydana geldi. Makine parkı söküm ve taşıma işleri devam eden ocakta son parçalar kamyona yüklenmeye başladı. Kamyona yüklenmiş parçaların üzerine çıkan vinç operatörü Mehmet Arıcıoğlu (41), dengesini kaybederek demir parçaların üzerine düştü. Arıcıoğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından yere indirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Arıcıoğlu, ambulansta kalp masajı yapılıp Kemer Devlet Hastanesi kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı duyan yakınları hastane önünde gelecek iyi bir haber umuduyla beklerken memleketi Kahramanmaraş’tan aynı gün gelen annesi Duran Arıcıoğlu gelen acı haberle yıkıldı. Jandarma, olayın meydana geldiği eski kum ocağında inceleme yaptı, delil topladı.