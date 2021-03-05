Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'nde pandemi sebebiyle kapalı olan bir otelden alınan hırsızlık bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, otelden 18 televizyon ve 21 musluk bataryasının çalındığını belirledi. Otelde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin V.D. (32) ve G.T. (25) olduğunu belirledi. Zanlıların televizyon ve musluk bataryalarını İzmir'de çeşitli yerlerde sattıkları öğrenildi. Şüpheliler polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ikili, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.