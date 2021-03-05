Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan M. idaresindeki halk otobüsü ile Gökhan D. yönetimindeki otomobil, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde çarpıştı. Savrulan otobüs, park hâlindeki otomobile çarpıp apartmanın bahçesine girdi. Kazada, Gökhan D. ile aynı araçtaki Bünyamin D. yaralandı. Çevre sakinleri, otobüsün boş olması ve apartman binasına temasına az bir mesafe kala durmasını şans olarak nitelendirdi. Vatandaşlar, 1550 ile 1596 sokakların kesiştiği noktada sık sık kazaların yaşandığını belirterek tedbir alınmasını istedi. Hasar gören araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından çekicilerle otoparka götürüldü. Bahçe duvarı kısmen yıkılan apartmanda temizlik çalışması yapıldı.