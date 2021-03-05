Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün sabah Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi, 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Şükrü Efe (40), boşandığı eşi Nuran Koçer'in evine geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Efe, yanındaki silahla çocuklarının gözü önünde ateş açtı. Ağır yaralanan Koçer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı kayıplara karıştı.

Geniş çapta araştırma başlatan polis ekipleri, Efe’nin Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa Mahallesi, Atlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saklandığını tespit etti. Ardından adrese baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Çelik yelek giyen güvenlik güçleri, mahallenin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken tedbiren sağlık ekipleri de geldi. Kapıyı koçbaşı ile kıran ekipler, Şükrü Efe’yi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, evde yapılan aramada da silah ele geçirildi. Öte yandan, katil zanlısının kaldığı evin kiralık olduğu ve arkadaşlarının kaldığı öğrenildi.