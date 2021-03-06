Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un en işlek alanlarından birinin üzerinde yer alan bina, atıl durumda bırakıldı. 1990'da inşasına başlanan ancak kaba inşaat olarak bekleyen bina, uzun yıllar reklam panosu ve baz istasyonu olarak kullanıldı. E-5 karayolunun yanında, Topkapı-Merter yönünde kalan ve kaba inşaat halinde olan bina drone ile havadan görüntülendi.