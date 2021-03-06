İstanbul'un en işlek alanlarından birinin üzerinde yer alan bina, atıl durumda bırakıldı. 1990'da inşasına başlanan ancak kaba inşaat olarak bekleyen bina, uzun yıllar reklam panosu ve baz istasyonu olarak kullanıldı. E-5 karayolunun yanında, Topkapı-Merter yönünde kalan ve kaba inşaat halinde olan bina drone ile havadan görüntülendi.