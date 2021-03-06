Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı haritasına göre, Bursa sarı rengiyle orta riskli iller arasında yer alırken, 4 ayın sonunda günübirlikçiler de hafta sonu Uludağ’a çıkabildi.

Bursa’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasını fırsat bilen diğer illerdeki vatandaşlar, günübirlik gezmenin keyfini çıkandı. Hizmet veren oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bazı vatandaşlar ise şehir merkezindeki otellerde konaklamak zorunda kaldı.

Günübirlik İstanbul gibi uzak illerden gelenler de kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşadı. Kimi düşerken, kimi ise arkadaşına tutunarak ayakta kalabildi. Hafta sonu dışarıda olmanın farklı bir mutluluk olduğunu dile getiren vatandaşlar, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta, “Esnafın yüzü güldü. Tabi buraya gelen günübirlikçiler de çok mutlular. Büyük bir yoğunluk var. Uzun zamandır bugünü bekliyorduk. İnsanların stres atması gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. Tabi ki güvenliğimizi ve sağlığımızı sıkıntıya sokmamak için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Uludağ’da sezon için az bir süre kaldı. Ancak her şeyden önce sağlık gelir” dedi.

Uludağ'a çıkan yollarda ekipler tarafından kar ve buzlanmaya karşı sürekli denetlenirken, Jandarma ekipleri de lastik kontrollerini tek tek yapmayı ihmal etmedi. Uludağ Milli Parklar girişinde yoğunluktan dolayı zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.