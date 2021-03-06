Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, F.O'nun (40) kullandığı 33 NPH 07 plakalı araç, Çukurkeşli Mahallesi Kanyon mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Aracın, yaklaşık 200 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle AFAD ve AKUT ekiplerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin ulaştığı sürücü ile H.C.K. (40), Y.Ç. (21), E.Ö. (19) ve İ.C.K. (16), halat yardımıyla yukarıya çıkarılarak ambulanslara taşındı.

H.C.K'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri diğer yaralıları Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.