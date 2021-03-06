Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanan kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda çok yüksek riskli il olarak belirlenen Balıkesir'de Cumartesi saat 21:00 itibariyle başlayacak olan ve Pazartesi 05:00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Yasağın başlaması ile beraber Balıkesir adeta sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla beraber şehrin birçok noktasında kolluk kuvvetleri sıkı bir şekilde denetimlerini gerçekleştiriyor.