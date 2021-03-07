Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın ekim ayında İskenderun Sarıseki Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikim töreninde konuşan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, kuruluşlarının 69. kuruluş yıl dönümünde bir dekara 160 fidan dikiminden hareketle 11 bin 111 fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Fidan dikilecek bölgenin kendileri için önemine değinen Yumaklı, Adnan Menderes'in 69 yıl önce GÜBRETAŞ’la ilgili ilk tohumu bu bölgede kurulan Türkiye’nin ilk gübre fabrikasıyla attığını belirterek şöyle konuştu:

"Sadece iş ile alakalı değil, GÜBRETAŞ aynı zamanda sosyal sorumluluğunun bilincinde olan, halkın içerisinde, halkın şirketi olmanın sorumluluğunu da her zaman yerine getirmeye çalışmış. Bunun dışında Türkiye'nin 15 bin yerinde toprak analizleri yapıp biz bunları dijital haritaya işleyerek çiftçilerin daha verimli üretim yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yangınlardan sonra da 'neden yeşillendirmeye bizim bir katkımız olmasın' diye düşündük ve hemen arkadaşlarımız bununla ilgili çalışma yapmaya başladılar. Keşke yakılmasaydı da biz üstüne koymuş olsaydık, keşke yıkılmamış olsaydı da bir tuğla daha üzerine konulmuş olsaydı. Bu yıl 69. kuruluş yıl dönümümüz. Bir dekara 160 fidan dikiminden hareketle 11 bin 111 fidanı bugün buraya inşallah dikilmesini başlatmış olacağız. Toplamda ülke çapında 25 binden fazla fidana ulaşmış olacağız ama bizim hedefimiz bunları 100 binlere - 200 binlere çıkarmak. Önemli olan bugün başlayacak bu fidanların dikimi. Belki 15-20 sene sonra çocuklarımıza miras kalacak. Bölgede 20 saat süren yangın 20 yılın birikimini götürdü, çok acı. Bundan ders çıkarmamız gerekir."

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ise konuşmasında her yangında çıkarılan spekülasyonlara dikkat çekti.

Yanan yerlerle ilgili o dönem çeşitli spekülasyonlar yapıldığını hatırlatan Kaymakam Yönden, en kısa zamanda yeşillendirmek için çalışmalara başladıklarını ve destek verenlere teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise bölgenin 2 milyon adet fidana ihtiyacı olduğunu dile getirerek GÜBRETAŞ yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 11 bin 111 fidanın dikimi gerçekleşti.

Covid-19 salgın önlemleri nedeniyle dar kapsamlı planlanan GÜBRETAŞ Hatıra Ormanı dikim törenine GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nizamettin Ülker, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Tarım Kredi Mersin Bölge Müdürü İsa Güler, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül ile bölge protokolünden önemli isimler ve GÜBRETAŞ Ortaokulu öğrencileri katıldı.