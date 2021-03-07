AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Hakkari'de 159, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 118, Sarıkamış'ta 8, Nemrut'ta 79, Uludağ'da 72, Erciyes'te 70, Yedikuyular'da 69, Davraz'da 66, Kartepe'de 58, Konaklı'da 52, Ilgaz'da 52, Ovacık'ta 50, Çambaşı'nda 47, Hesarek'te 45, Yıldızdağı'nda 40, Ergan'da 38, Ladik'te 34, Yıldıztepe'de 27, Denizli'de 16, Hazarbaba'da 15, Murat Dağı'nda 14, Zigana ve Yalnızçam'da 13 santimetre olarak kaydedildi.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
07.03.2021 - 11:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığının Hakkari'de ölçüldüğü bildirildi.
Etiketler : hakkari,kayak,
772775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772775.aspx
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