Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Hakkari'de 159, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 118, Sarıkamış'ta 8, Nemrut'ta 79, Uludağ'da 72, Erciyes'te 70, Yedikuyular'da 69, Davraz'da 66, Kartepe'de 58, Konaklı'da 52, Ilgaz'da 52, Ovacık'ta 50, Çambaşı'nda 47, Hesarek'te 45, Yıldızdağı'nda 40, Ergan'da 38, Ladik'te 34, Yıldıztepe'de 27, Denizli'de 16, Hazarbaba'da 15, Murat Dağı'nda 14, Zigana ve Yalnızçam'da 13 santimetre olarak kaydedildi.