Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da yüz binde 38,44 olan vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 47,64’e yükseldi. Buna göre kentte yaklaşık 350’ye çıktı. Bu kişilerden 40’a yakının hastanede tedavi altında olduğu diğerlerinin ise evlerinde karantina sürecinde oldukları öğrenildi. Vaka sayısının geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 80 kişi birde artması ise tedirginliğe neden oldu. Vakalarda yaşanan artışta ise vatandaşlar yine vatandaşları suçladı. Vatandaşlar sokağa çıkan bir çok kişinin kurallara uymadıklarını özellikle maskelerini olması gibi takmadıklarını ve sosyal mesafeye uymadıklarını ifade ettiler.