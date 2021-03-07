Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan 17 il arasında yer alan Sakarya'da Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde Sakarya’da vatandaşlar adeta sokaklara akın etmişti. Cumartesi akşam saat 21.00’dan itibaren başlayan ve Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Sakarya’nın birçok bölgesi adeta sessizliğe büründü.

Şehrin en işlek yerleri olan Gar Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi bölgelerde polis ekipleri uygulamalarını sürdürürken, yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini sessizliğe bıraktı. Boş kalan cadde ve sokaklar havadan da görüntülendi.