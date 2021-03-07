Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da, korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında Jandarma kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetim çalışmaları üst düzeye çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, Covid-19 tedbir ve önlemlerine yönelik pazar yerleri ile mesire alanlarında maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Jandarma görevlileri, denetimler sırasında vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı.