Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında Tokat 5'nci sırada yer aldı. Geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olan Tokat’ta bu hafta vaka sayısı 228,82'ye yükseldi. Samsun, Sinop, Giresun ve Ordu’dan sonra vaka sayısı ile dikkat çeken Tokat’ta 3 mahalle, 3 köy ile 2 belde karantinaya alındı. Mutant virüsün yoğun olduğu Erbaa ilçesinde ise karantina uygulaması yapılan köy, mahalle ve belde giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe sakinlerinden Osman Sırtıkara, Erbaa’da korona virüs vakalarının artması nedeni ile ilçenin tamamının karantinaya alınması gerektiğini söyledi. Yöre halkından Fatih Konyar ise vatandaşların daha tedbirli olması gerektiğini belirterek, ilçe genelinde karantina uygulanması gerektiğini öne sürdü.