Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma ekipleri, Kırıkhan ilçesinde Ü.A, H.Ç, R.A, H.U, M.S, A.E, A.A, M.F.K. ve R.D'nin tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden biri, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 şüpheliden biri tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.