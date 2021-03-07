Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Dün silahlı saldırıya uğrayan Celal Kaplan'nın (50) hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir zanlıyı daha yakaladı. Gözaltındaki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
07.03.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Dün silahlı saldırıya uğrayan Celal Kaplan'nın (50) hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir zanlıyı daha yakaladı. Gözaltındaki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Etiketler : şanlıurfa,silahlı saldırı,haberler,
772899 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772899.aspx
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