Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Dün silahlı saldırıya uğrayan Celal Kaplan'nın (50) hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir zanlıyı daha yakaladı. Gözaltındaki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.