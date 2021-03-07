Sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan gişeleri yakınında Eren K'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Feci kaza sonrası olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan üç kişinin öldüğünü belirledi. Tır sürücüsü Eren K. ise hafif yaralandı.
Adana'da feci kaza: 3 ölü
07.03.2021 - 22:24 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Ceyhan ilçesine meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : adana,ceyhan,tır,kaza,3 ölü,
772947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772947.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER