Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan gişeleri yakınında Eren K'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Feci kaza sonrası olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan üç kişinin öldüğünü belirledi. Tır sürücüsü Eren K. ise hafif yaralandı.