Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi, Küllümağara mevkiinde yer alan Karakaya Baraj Göleti'nde balığa çıkan Ercan Kala (36) ve Niyazi Güldaş'ın (48) bulunduğu tekne, alabora oldu. Kıyıya yaklaşık 100 metre uzaklıkta suya düşen ikiliden Güldaş, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Kala ise gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ardından gölette çalışma başlatıldı. Bu arada, haberi duyan Kala'nın yakınları olay yerine geldi, Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan dalgıçlar, gece karanlığının çökmesiyle faaliyetlerine ara verdi. Şahsın aranmasına yarın sabah devam edilecek.