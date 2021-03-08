Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Kızılören yol ayrımı yakınlarında, Abdullah Çelebi (82) idaresindeki 03 LT 053 plakalı traktör menfeze devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Abdullah Çelebi, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı
08.03.2021 - 01:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde menfeze devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.
Etiketler : afyonkarahisar,afyonkarahisar kaza,trafik kazası,
772964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772964.aspx
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