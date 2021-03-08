Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 35 gözaltı
08.03.2021 - 10:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : şanlıurfa,FETÖ,
773026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773026.aspx
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