Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, salgın tedbirleri kapsamında il genelinde Covid-19 denetimleri gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekiplerince 6-8 Mart tarihlerindeki denetimlerde 216 kişiye idari işlem yapılarak 373 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.