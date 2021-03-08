Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, salgın tedbirleri kapsamında il genelinde Covid-19 denetimleri gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekiplerince 6-8 Mart tarihlerindeki denetimlerde 216 kişiye idari işlem yapılarak 373 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.
Samsun'da Covid-19 tedbirlerine uymayanlara 373 bin 746 lira ceza
08.03.2021 - 18:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 216 kişiye, 373 bin 746 lira ceza uygulandı.
Etiketler : ceza,haberler,
773132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773132.aspx
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