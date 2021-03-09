Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde F.C. ve Z.C. isimli şahısların Uşak’tan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Altıntaş ilçesine getirerek satacağı bilgisi elde edildi.

Ekipler tarafından Kütahya-Uşak karayolu Genişler köyü mevkiinde durdurulan şüphelilerin aracında yapılan aramada, 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.