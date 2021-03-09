Müftülükçe alınan karara göre, Muratlı’da bazı vakit ezanlarından önce yeni tip koronavirüse karşı tedbir çağrısı yapıldı. Muratlı’da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarda, koronavirüs salgınının bulaşmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi istendi. Yapılan duyarlılık anonslarında ”Birlikte Başaracağız” vurgusu yapıldı.
Tekirdağ’da cami anonslarında korona uyarısı
09.03.2021 - 13:58 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde cami minarelerinden koronavirüs uyarısı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,cami,anons,
773338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773338.aspx
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