Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müftülükçe alınan karara göre, Muratlı’da bazı vakit ezanlarından önce yeni tip koronavirüse karşı tedbir çağrısı yapıldı. Muratlı’da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarda, koronavirüs salgınının bulaşmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi istendi. Yapılan duyarlılık anonslarında ”Birlikte Başaracağız” vurgusu yapıldı.