Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Kaldırım, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunduğu Pamukova ilçesinde Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Burada konuşan Kaldırım, kentte normalleşmeyi sağlamak için büyük gayret gösterdiklerini belirtti. Bu haftaki hedeflerinin, risk haritasında "kırmızı" kategoride bulunan Sakarya'yı "turuncu" renge çevirip esnafın yüzünü güldürmek olduğunu vurgulayan Kaldırım, hayatı normale çevirebilmek ve kenti hak ettiği yere getirebilmek için tedbirleri daha da sıkılaştırdıklarını ve denetimleri 3 katına çıkardıklarını kaydetti.

Kaldırım, muhtarları denetimlerde ve tedbirlerin uygulanması ile takibinde tam yetkili kıldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Belediye, STK, meslek örgütleri bünyesinde özel denetim ekipleri oluşturduk, pazar yerlerinde var olan HES kodu uygulamasının kapsamını genişleterek giriş ve çıkışları daha kontrollü hale getirdik, sıkılaştırdık. İlçelerimizde bulunan ana cadde, meydan ve ana yollarda kontrolleri artırdık. Vatandaşın yoğun ve iç içe oturduğu meydan, cadde gibi yerlerdeki oturaklar belediyelerimiz tarafından kaldırılıyor."

Karantina tedbirlerini daha etkili ve sıkı uyguladıklarını vurgulayan Kaldırım, "Ziyaret, kapalı alanlarda buluşma, taziye, mevlit gibi yasakları sıkı bir şekilde denetliyoruz. Bir karar daha alarak, alışveriş yaparken vatandaşların kalabalık oluşturmasına neden olan, belli gün veya saatte yapılan kampanya, çekiliş gibi etkinlikleri yasakladık." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, bu zorlu günleri geride bırakabilmek için herkesin kendi tedbirini alması gerektiğinin altını çizerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmama çağrısı yaptı.