Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘Narkotik ve Huzurlu Sokaklar’ uygulaması yaptı. Uygulamaya 90 ekip, 315 personel ve 4 köpek katıldı. Uygulamada 65 metruk bina, 77 park, 258 sokak, 70 ikamet ve iş yeri adresi kontrol edilirken, 3 bin 376 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 2, diğer suçlardan 5 olmak üzere toplam 7 aranan kişi ile kayıp olarak aranan 2 kişi yakalandı. Uygulamada 3 kişiye toplam 2 bin 832 lira idari yaptırım tatbik edildi.

İcra edilen faaliyetler neticesinde toplam 13 olayda; 10 gram metamfetamin, 19 gram kubar esrar maddesi, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 8 gram bonzai, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylar ile ilgili olarak 21 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.