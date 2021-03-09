Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ünal Ö.'nün (56) kullandığı 48 FAM 75 plakalı otomobil Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisi Babadağ yolunda, yol kenarındaki kayalara çarparak takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Özgan, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.