Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit Belediyesi İmar Müdürü Çetin Düzgün ve İmar Müdürlüğü Ruhsat Biriminde görevli 9 görevli personelin geçtiğimiz cuma günü rahatsızlanmaları sonrasında yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı. Yaşanan olayın ardından İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi dahil olmak üzere tüm belediye binası dezenfekte edilerek, önlemler alındı. Vakaların görülmesi sonrasında İmar Müdürlüğünün bir süre kapalı kalacağı açıklandı.