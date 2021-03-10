Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Batman’ın Sason ilçesi Gürgenli köyü yolunda meydana geldi. Öğrencileri okula getiren okul servis sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada 2 öğrenci olay yerindi hayatını kaybederken 7’si ağır 24 kişi yaralandı. Olay yerine Batman’dan ambulanslar sevk edildi. Yaralılar vatandaşlar tarafından olay yerinden çıkartıldı.

Yaralılar Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.